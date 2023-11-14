Общество

Собачьи площадки предложили создавать в регионах при «реновации»

В проекты комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых сносят старые дома, помимо транспортной и социальной инфраструктуры включат собачьи площадки, детские площадки, рекреационные зоны. Такие поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о регулировании вопросов комплексного развития территорий (КРТ) подготовили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

«Уже накоплен определенный практический опыт в части реализации проектов КРТ, и стали очевидны проблемы и узкие места, которые нуждаются в дополнительном законодательном регулировании», — сказал автор поправок первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Кроме того, следует дать возможность включать в границы КРТ и любые другие социально-значимые объекты, в том числе, например, скверы, фонтаны, коворкинги, студии детского творчества, приводят слова депутата «Известия».

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Сегодня в Москве на 13 тысяч жителей приходится всего одна площадка для выгула собак, в регионах — по 5-7 на город до 500 тысяч жителей. Тогда как должна быть одна на 2-3 тысяч человек, сказал член Общественного совета Минстроя, основатель проекта «Собакин город» Артем Гебелев.

Нехватка площадок приводит к постоянным конфликтам между собаководами и людьми, у которых нет собак.