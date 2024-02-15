Делегация Псковской области принимает участие в съезде российского общества «Знание»

В Москве проходит IV Съезд российского общества «Знание». Псковскую область на съезде представляют заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин и врио ректора ПОИПКРО, региональный координатор Российского общества «Знание» в сфере образования Екатерина Гончарова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области
Мероприятие проходит на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве.
На съезде собрались более 450 человек, среди которых общественные и государственные деятели, главы госкорпораций, делегаты из регионов России, представители научного и просветительского сообщества, лекторы и партнеры, участвующие в работе «Знания».
В программе заседания Наблюдательного совета и IV Съезда — обсуждение итогов работы с момента перезагрузки просветительской организации и планов на будущее, обмен опытом и мнениями о перспективах развития просветительства.