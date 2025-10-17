Общество

«Вахта памяти» в Дновском округе завершилась захоронением останков 315 погибших в концлагере в Колотушино

В рамках межрегиональной студенческой «Вахты памяти» у деревни Белошкино Дновского муниципального округа 18 октября захоронили останки, обнаруженные в ходе поисковых работ. Как рассказал глава округа Владимир Цветков в своем Telegram-канале, в последний путь сегодня проводили 315 погибших в концлагере в Колотушино, найденных поисковиками в прошлом году.

Фотографии: Владимир Цветков / Telegram

XIII студенческая «Вахта памяти», в которой приняли участие студенческие отряды из многих регионов страны, завершилась митингом на захоронении у деревни Белошкино.

«Поисковики рассказали о своей работе в Колотушино в этом году, поделились радостью от найденных на месте поиска медальонов. Это значит, ещё несколько погибших в этом страшном месте в годы Великой Отечественной войны обретут свои имена», - отметил Владимир Цветков.

На митинге присутствовали внучки Матвея Сорокина, который был сегодня захоронен в братской могиле. Он пропал без вести осенью 1941 года. А летом 2024 года поисковики 90-го отдельного батальона Министерства обороны нашли останки Матвея Сорокина в Колотушино.

«Вечная слава всем погибшим в Великой Отечественной войне, известным и безымянным! И вечная, никогда не угасающая память!» - добавил Владимир Цветков.