Спорт

Фестиваль «Мяч дружбы» прошел для 100 подопечных школ-интернатов Псковской области

6 октября в Пскове прошел футбольный фестиваль в рамках благотворительного проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч дружбы», поддержанного социальной программой FIFA «Футбол во имя надежды» и Фондом президентских грантов. В мероприятии приняли участие 100 воспитанников из 9 интернатных учреждений Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Детского фонда, для ребят была организована игра по станциям, которая включала в себя товарищеский футбольный матч, игру в теннисбол, викторину, тренинг на сплочение и футбольную эстафету. Детей разделили на 10 команд: в каждой было по 5 футболистов разного возраста из двух интернатных учреждений.

Волонтеры провели для сформированных команд стартовый тренинг – ребята познакомились, придумали названия своим командам, выбрали капитанов и придумали кричалки, чтобы поддерживать товарищей. После этого участников ждала большая игра – на ней проверялись не только ловкость и футбольные навыки, но и сплоченность, умение работать в команде и поддерживать друг друга. Кульминацией мероприятия стал конкурс капитанов – юные спортсмены опробовали свои навыки исполнения пенальти, а в роли вратаря выступил профессиональный футболист.

Спортивный праздник завершился награждением. Команды и игроки, занявшие призовые места, получили сладкие подарки от партнеров и спонсоров, а 45 ребят, больше всего отличившиеся на футбольных тренировках в течение года, - еще и футбольный мяч с диплом. В завершении церемонии команды участвующих в проекте учреждений получили комплекты новой футбольной формы – для детей было закуплено больше 120 комплектов.

Напомним, что в рамках проекта «Мяч дружбы» с 2017 года мальчики и девочки из школ-интернатов всей области регулярно занимаются на дополнительных тренировках по футболу и участвуют в мастер-классах от профессиональных футбольных тренеров. С сентября 2018 года проект расширился благодаря использованию гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Теперь воспитанники школ-интернатов не только оттачивают свое футбольное мастерство на тренировках, но и говорят на важные темы, играя в социально-ориентированную разновидность футбола под названием football3.