Николай Рыбаков: На ПЛН можно узнать разные точки зрения

От лица партии и от себя лично сотрудников редакции Псковской Ленты Новостей с 25-летием со дня основания издания поздравил председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.
«Очень важное отличие в том, что в Псковской области есть Псковская Лента Новостей, которой 25 лет, с чем я хочу вас поздравить. Могу сказать, что в современной России это выдающееся достижение, когда есть средства массовой информации, через которые люди могут получать разные точки зрения. Это великое дело, и за это вам большая благодарность», - заявил Николай Рыбаков.
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.