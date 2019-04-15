Спорт

Открыт прием заявок на чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области

Объявлен прием заявок на чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области.

В I - II этапе Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 сможет принять участие любой желающий из городов и муниципалитетов Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, к участию в соревнованиях допускаются дворовые непрофессиональные футбольные команды Псковской области в группах:

1. Младшая: 2007 - 2009 г.р.

2. Средняя: 2005 - 2006 г.р.

3. Старшая: 2002 - 2004 г.р.

В составы команд разрешается включать до 3 игроков младшего возраста, при наличии допуска врача.

В команды может быть включено не более двух игроков, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (отделение «футбол»), футбольных клубах, имеющие лицензию профессионального футболиста.

Состав команды - от 6 до 10 человек.

Игра проводится по схеме 5 + 1 (5 в поле + вратарь) или 4 + 1 (5 в поле + вратарь) в зависимости от размера игровой площадки.

Соревнования пройдут в три этапа:

1 этап - Муниципальный (отборочный): в муниципальных образованиях с 4 мая по 12 мая 2019 года.

2 этап - Зональный (полуфинальный): 18 мая 2019 года в г. Псков, п. Пушкинские Горы, г. Великие Луки.

3 этап - Областной (финальный): 1 июня 2019 года в г. Псков.

Команда средней группы (2005 - 2006 г.р.), победившая на областных соревнованиях, примет участие в III этапе Всероссийского фестиваля детского дворового футбола: Санкт-Петербург, 27 августа - 1 сентября 2019 года.

Заявки на участие принимаются до 3 мая 2019 года.

Для участия в соревнованиях командам необходимо подать заявку главному секретарю чемпионата по электронному адресу e-mail: ai.sol@inbox.ru или в группу в ВК ЛДФ и подтвердить участие по телефону 8-911-699-46-28, Виктор.

Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализовывается ПРОО Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» в рамках проекта #Команда2018 губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и проекта «Детский спорт» Всероссийской политической партии «Единая Россия»