Спорт

Площадка для воркаута появилась на стадионе «Электрон» в Пскове

О начале освоения территории «запущенного стадиона «Электрон» в Пскове сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте в «Инстаграм». Он поделился с подписчиками снимком появившейся на стадионе воркаут-площадки. По словам главы региона, она установлена по просьбе спортсменов.

«На прошлой неделе оборудование было смонтировано, - рассказал губернатор, - на этой работы продолжили: забетонировали основание, уложили резиновое покрытие для безопасности. В ближайшее время решим вопрос освещения и патрулирования территории возле «Электрона»

Площадка находится в свободном доступе, заниматься на ней могут все желающие.