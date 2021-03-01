Спорт

Спорткомплекс откроют в горбольнице Пскова

Спортивный комплекс будет открыт на территории Псковской городской больницы. Об этом сообщил главный врач медучреждения, депутат Псковского областного Собрания Алексей Васильев в ходе осмотра больницы губернатором Михаилом Ведерниковым 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Спорткомплекс организуют при воскресной школе для детей и взрослых, которая функционирует на базе храма святителя Луки, находящегося на территории больницы, сказал Алексей Васильев.



Кроме того, в храме, открытом в январе этого года, планируется расписать иконостас, добавил он.



Храм соединен коридором с главным корпусом больницы.