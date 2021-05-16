Спорт

Почта России предлагает псковичам написать письмо сборной накануне Евро-2021

В преддверии чемпионата Европы по футболу Евро-2021 cборная России и официальный партнер команды Почта России объявили конкурс «Письмо сборной». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Почты России», это возможность для болельщиков передать слова поддержки игрокам или рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с футболом.

Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.

Отправить письмо можно тремя способами:

в бумажном виде – письмом до востребования по адресу 115172, Москва, улица Народная, дом 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»

в электронном виде на адрес: pochtasbornoy@rfs.ru

через форму на сайте pochta.rfs.ru

Конкурс проходит до 9 июня 2021 года. Жюри будет выбирать трех победителей каждую неделю по четвергам с 13 мая по 10 июня включительно.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте pochta.rfs.ru.

«Мы все хорошо помним, как три года назад в России прошел чемпионат мира. Сборная России получила колоссальную поддержку как с трибун стадионов, так и буквально со всех уголков нашей огромной страны. И это стало одним из важных факторов успешного выступления нашей команды на таком крупном турнире. Поэтому будем рады вместе с Почтой России предоставить болельщикам возможность обратиться к футболистам, выразить слова поддержки на чемпионате Европы. Наши парни играют для вас!» - прокомментировал главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов.