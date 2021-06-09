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Спорт

Балонная почта будет работать на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

11.06.2021 07:30|ПсковКомментариев: 0

С 9 по 16 июня клиенты отделений Почты России города Великие Луки смогут отправить корреспонденцию с пометкой «баллонная почта». Почтовые отправления будут ежедневно передаваться пилоту аэростата Почты России, участвующему в 26-ом Чемпионате России по воздухоплавательному спорту, сообщили организаторы спортивного мероприятия.

В сопровождении сотрудника Почты России часть своего необычного пути корреспонденция проделает на почтовом аэростате. В роли баллон-почтмейстера выступит директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.
 

«Почта России рада принять участие в таком интересном, по-настоящему летнем мероприятии, подняв в воздух отправления. Приглашаю наших клиентов воспользоваться услугой "баллонной почты". Уверена, побывав на высоте, ваше отправление с особым штемпелем, доставит получателю особенное эстетическое удовольствие», — отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.


На каждое отправление «баллонной почты» будет нанесен оттиск специального штемпеля встречи воздухоплавателей и штамп с указанием названия аэростата, фамилии баллон-почтмейстера и пилота, времени старта и приземления, а также максимальной высоты, достигнутой за время полета.

Почтовые отправления для отправки посредством «баллонной почты» будут приниматься на протяжении всего времени проведения Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

Спортивный директор 26-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту Иван Меняйло прокомментировал ограничение показательной программы. «Наша спортивная дирекция будет стараться планировать спортивные полеты и задания с наибольшим вниманием к городу и горожанам, чтобы наши полеты максимально проходили над городом Великие Луки. Чтобы жители могли ранним утром или вечером наблюдать за нашими прекрасными аэростатическими летательными аппаратами», - сказал он.

По словам спортдиректора встречи, чтобы было интереснее и зрелищнее, для постановки задач часто используются особенности великолукского рельефа — река, крепость, перепады высот. В нынешнем году на это обратят особое внимание. Так, в планах у пилотов сделать так, чтобы утром вдоль устья реки Ловати аэростаты кружили в течение долгого времени, и местные жители смогли за ними наблюдать.

Теги: #великие луки #воздухоплавание #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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