Спорт

Соревнования по теннису, посвященные Дню России, стартовали в Пскове

Городские соревнования по теннису, посвященные Дню России, стартовали сегодня, 12 июня, в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской федерации тенниса, состязания продлятся до 14 июня.

С 12 по 14 июня пройдут одиночные соревнования в возрастных группах 8 лет и моложе (красный мяч), 10 лет и моложе (оранжевый-зеленый облегченный мяч), 12 - 14 лет и моложе, 16-18 лет и моложе.

А в понедельник, 14 июня, пройдут парные соревнования в возрастной категории 12 – 14 – 16 - 18 лет и моложе.

Турнир проходит на кортах ЕМЛ №20. В нем примет участие около 40 теннисистов. В федерации отметили, что в основном это дети, а участников от 16 до 18 лет очень мало. «Неделю назад в рамках областных соревнований мы даже не смогли провести соревнования по данной возрастной категории, так как для этого требовалось как минимум 8 человек», - рассказали в федерации.