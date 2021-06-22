Спорт

Псковские спортсмены завоевали медали на чемпионате Европы по гребле

Тренер спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Андрей Семенов и псковский спортсмен Игорь Федоров завоевали медали на чемпионате Европы среди ветеранов по гребле на байдарках и каноэ. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор школы «Ника» Константин Чижов.

Фото: пресс-служба чемпионата

Соревнования проходили 5 и 6 июля. На них Андрей Семенов завоевал две золотых медали — на одиночной марафонской дистанции 19 километров и в смешанном экипаже (мужчины и женщины) также на дистанции 19 километров.

Вместе спортсмены получили «серебро» в заезде двоек в категории «45-49». Кроме того, Игорь Федоров взял бронзовую медаль на одиночной дистанции.