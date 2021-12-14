Спорт

ПЛН публикует ответы на вопросы читателей о развитии спорта в Псковской области

Псковская Лента Новостей публикует ответы и. о. председателя комитета по спорту и Псковской области Елены Чернышовой на вопросы читателей, касающиеся развития спорта и спортивной инфраструктуры в регионе в рамках онлайн-конференции.

- Если вид спорта не признан, то его не может быть в регионе?

- Общественную организацию вы создать можете. Аккредитация дает возможность проведения спортивных мероприятий и присваивания спортивных разрядов, а также обеспечивает государственную поддержку.

- Как ведется диалог с Роспотребнадзором в сфере спорта?

- В указе губернатора говорится, что любое спортивное мероприятие должно быть согласовано с Роспотребнадзором. Мы направляем запросы и получаем согласие или несогласие. Они сейчас оперативно работают с нами, дают консультации. Если соблюдаются все необходимые нормы: проветривание, антисептики, социальная дистанция, QR-коды и другое, то проведение спортивных мероприятий не составляет труда.

- Какова дальнейшая судьба профессионального футбола в Пскове? Получит ли ФК «Псков» профессиональный статус и когда?

- В последние два года ФК показывает достаточно высокие результаты, которые позволяют перейти опять во вторую лигу. Это вопрос финансовый. Ранее команда получала поддержку и государства, и спонсоров. Сейчас мы не имеем той поддержки. Федерация футбола Псковской области ведет работу по возвращению ФК в лигу, но содержать такую команду за счет бюджета не представляется возможным.

- Стадион «Машиностроитель» хотя бы технически сдан? Что происходит там сейчас?

- Он открыт для посещения, ведется тренировочный процесс: легкая атлетика, фехтование, велоспорт. Появился свой спортивный зал для велоспорта — это новое дыхание для Пскова. Есть спортивная школа «Стрела», которая показывает великолепные результаты. Они очень ждали открытия стадиона и вернулись на занятия. Уже сейчас на территории стадиона проводятся соревнования.

- Как развивается псковский регби? Прошло ли подписание соглашения с московским клубом ЦСК?

- У нас есть Федерация регби Псковской области. Они существуют очень успешно, участвуют в соревнованиях и проводят свои. Мы пошли дальше соглашения - это точно, у нас есть тренеры. Сейчас делаем акцент на студентов и школьников.