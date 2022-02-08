Спорт

Псковичи выступили на чемпионате России по гребном спорту

Сборная команда Псковской области приняла участие в чемпионате и первенстве России по гребному спорту (дисциплина: гребля - индор). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Соревнования прошли в Москве в минувшие выходные. Спортсмены должны были преодолеть дистанцию 2000 метров на специализированных гребных тренажерах, воспроизводящих греблю в боксах для академических гребней.

Семен Яганов занял четвертое место среди мужчин, Александр Матвеев — 5 место среди юниоров до 23 лет, Максим Кабанен — 7 место среди юношей до 19 лет.