Спорт

Псковские тхэквондисты примут участие в чемпионате и первенстве Европы в Хорватии

Псковские спортсмены представят Россию в чемпионате и первенстве Европы, которые пройдут в Хорватии в конце марта. Об этом журналистам сообщил президент Псковской федерации тхэквондо ИТФ Владимир Кочетов.

Фото здесь и далее: группа Псковской областной федерации тхэквондо в социальной сети «ВКонтакте»

«В основной состав сборной вошли Денис Стволов, Станислав Шпер и Алина Ярош. Также мы ждем списки, которые до конца не сформировали. Возможно, кто-то войдет в резервный состав», - рассказал Владимир Кочетов.

По его словам, зрителей на соревнованиях не будет. «Каждый спортсмен будет заниматься с личным тренером, так как тхэквондистов ожидают разноплановые подготовки», - отметил президент федерации.

Также Владимир Кочетов добавил, что спортсмены привезли медали с чемпионата и первенства России по тхэквондо, которые прошли со 2 по 6 февраля в городе Сочи. Денис Стволов стал лучшим среди юниоров в спарринге и получил золотую медаль. Алина Ярош заняла второе место среди девушек от 11 до 13 лет, а Станислав Шпер завоевал серебряную и бронзовую медали.