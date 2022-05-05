Спорт

«Динамо» пропустило пять мячей в одном матче впервые за 10 лет

Московское «Динамо» потерпело поражение от «Крыльев Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:5. Как передает «Газета.ру», москвичи пропустили пять мячей в одном матче впервые с марта 2012 года. Тогда футболисты «Динамо» уступили петербургскому «Зениту» со счетом 1:5.

В матче «Динамо» — «Крылья» на 21-й минуте счет открыл игрок самарской команды Максим Глушенков. На 40-й минуте футболист «Динамо» Арсен Закарян точным ударом сумел равнять счет на табло. Вывести самарский клуб вперед сумел нападающий Владислав Сарвели. На 71-й минуте Глушенков ударом головой отправил мяч в ворота Антона Шунина, оформив дубль. На 74-й минуте Вячеслав Грулев сократил отставание московской команды до минимума. Антон Зиньковский на за 10 минут до конца основного времени сделал счет 4:2. В компенсированное время Сергей Пиняев поставил точку в матче, забив пятый мяч самарской команды.