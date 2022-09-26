Спорт

Спортсмены из Плюссы победили на первенстве Ленинградской области по рукопашному бою

Спортсмены спортивного клуба «Рысь» Плюсского района выступили на чемпионате и первенстве Ленинградской области по рукопашному бою. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил тренер клуба Дмитрий Зубарев.

Фото здесь и далее: Дмитрий Зубарев / «ВКонтакте»

Ученики Лядской средней школы получили три золотых и одну бронзовую медали. Так, Иван Зубарев провёл два поединка в категории 14-15 лет. Он занял первое место. Александр Зубарев вышел на четыре поединка в категории 12-13 лет, получив «золото». Третья золотая медаль у Георгия Зубарева. Он сразился в категории 10-11 лет.

Бронзовую медаль с соревнований привёз Глеб Иванов. У него состоялось четыре поединка в категории 10-11 лет .