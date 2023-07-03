Спорт

Летний кубок по FIFA 23 разыграют в Пскове

Летний кубок по интерактивному футболу в дисциплине FIFA 23, посвящённый 79-летию освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, разыграют 22 июля в 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Турнир состоится на стадионе «Машиностроитель». Соревнования проводятся для всех желающих в возрасте от 12 лет. Участие в соревнованиях бесплатное. Платформа соревнований - PS5.

Регистрация участников ведется до 22 июля до 11:30 включительно. Зарегистрироваться можно по ссылке.