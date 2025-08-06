Спорт

Россиянка Слисева стала победительницей Всемирных игр в плавании

Россиянка Диана Слисева 10 августа одержала победу на Всемирных играх в подводном плавании, выиграв в китайском Чэнду финальный заплыв на дистанции 50 м с апноэ.

Кроме золотой медали Слисевой российские пловцы завоевали три бронзовые награды: Валерия Андреева на дистанции 50 м в классических ластах, Алексей Федькин на 100 м в классических ластах и Екатерина Михайлушкина на 200 м в классических ластах. Позднее победителем турнира по тайскому боксу стал россиянин Константин Шахтарин в весовой категории до 71 кг.

Всемирные игры завершатся 17 августа, на турнире разыгрываются 235 комплектов медалей в 34 видах спорта.