Туризм

Туристической сфере региона не хватает кадров — Светлана Баранова

Туристической сфере Псковской области не хватает кадров. Об этом сообщила председатель регионального союза туриндустрии Светлана Баранова в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 22 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ситуация достаточно сложная, - сказала она. - Два основных вызова, с которыми сталкиваемся, - нестабильность правовых норм, не имеем четкого представления о снятии ограничительных мер». По ее словам, туристические фирмы находятся под давлением внешних обстоятельств. «Второй вызов - вызов кадровый, - продолжила Светлана Баранова. - В сложившейся ситуации сложно сохранить кадровый состав».

«Наше все на сегодняшний день - внутренний туризм», - считает Светлана Баранова.