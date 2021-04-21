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Туризм

Туристической сфере региона не хватает кадров — Светлана Баранова

22.04.2021 15:31|ПсковКомментариев: 0

Туристической сфере Псковской области не хватает кадров. Об этом сообщила председатель регионального союза туриндустрии Светлана Баранова в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 22 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ситуация достаточно сложная, - сказала она. - Два основных вызова, с которыми сталкиваемся, - нестабильность правовых норм, не имеем четкого представления о снятии ограничительных мер». По ее словам, туристические фирмы находятся под давлением внешних обстоятельств. «Второй вызов - вызов кадровый, - продолжила Светлана Баранова. - В сложившейся ситуации сложно сохранить кадровый состав». 

«Наше все на сегодняшний день - внутренний туризм», - считает Светлана Баранова.

Теги: #туризм #Псковская область #кадры
Источник: Псковская Лента Новостей
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