Туризм

Кипр с 10 мая открывается для вакцинированных от COVID-19 туристов

Кипр с 10 мая будет открыт для туристов, прошедших полный курс вакцинации любым препаратом от COVID-19, включая «Спутник V». Таким образом, привитым россиянам для въезда на Кипр не потребуется ПЦР-тест, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).



Фото: madeingreece.news

Вакцинация не является обязательным условием для поездки на Кипр. Однако власти острова с 10 мая 2021 года смягчают условия въезда для вакцинированных от COVID-19 путешественников, в том числе и россиян, привитых «Спутником V».

«Пассажирам, которые могут доказать, что они получили все необходимые дозы разрешенной вакцины, не потребуется проходить какие-либо тесты для посещения Кипра, независимо от цветовой категории страны отправления. Более того, они не будут помещены на карантин, даже в том случае, если они находятся в тесном контакте с лицом с диагностированным положительным случаем COVID-19. Вышеуказанное упрощение будет действовать с даты полного введения вакцины», - говорится в официальном сообщении министерства туризма Кипра.

Привитым россиянам перед поездкой на Кипр необходимо загрузить на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации (на английском языке) и предоставить определенные данные о вакцинации (название вакцины и даты прививок). За предоставление недостоверной информации об иммунизации туристу по прибытии на Кипр грозят штрафные санкции.

При этом с 26 апреля правительство Кипра ужесточило антиковидные меры. Согласно постановлению минздрава страны, как граждане Кипра, так и отдыхающие, могут выходить из отеля лишь раз в день на три часа максимум по соответствующей декларации, которую выдает отель. В республике рассчитывают, что это поможет стабилизации эпидемиологической ситуации и приведет к отмене действующих ограничений с 10 мая.

Напомним, на текущую дату Россия не возобновила авиасообщение с Кипром. Российские авиакомпании выполняют только грузопассажирские рейсы на Кипр.