Лучшего работника в сфере туризма определят в Псковской области

Старт регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» объявили в Псковской области. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте регионального комитета по туризму.
Фото: Катерина Кочкина
Заявки на участие могут направлять те, кто работает в туриндустрии Псковской области, находится в профессии не менее трех лет и выполняет свою работу без замечаний.
На конкурсе представлены следующие номинации:
Организаторы отмечают, что в жюри конкурса будут находиться специалисты с большим опытом, которые точно и справедливо оценят навыки конкурсантов. Победители будут награждены дипломом и призами, а также представят регион на федеральном этапе конкурса.
Чтобы принять участие нужно прислать заявку в комитет удобным способом:
Заявки принимают до 25 июня. Форма заявки, а также положение о конкурсе находится на сайте. Вопросы можно задать по телефону: 8 (8112) 299 788 или по электронной почте: info@gkt.pskov.ru.