Туризм

Лучшего работника в сфере туризма определят в Псковской области

Старт регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» объявили в Псковской области. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте регионального комитета по туризму.

Фото: Катерина Кочкина

Заявки на участие могут направлять те, кто работает в туриндустрии Псковской области, находится в профессии не менее трех лет и выполняет свою работу без замечаний.

На конкурсе представлены следующие номинации:

Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения;

Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»);

Лучший экскурсовод (гид) (подноминация: гид-переводчик);

Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная).

Организаторы отмечают, что в жюри конкурса будут находиться специалисты с большим опытом, которые точно и справедливо оценят навыки конкурсантов. Победители будут награждены дипломом и призами, а также представят регион на федеральном этапе конкурса.

Чтобы принять участие нужно прислать заявку в комитет удобным способом:

на адрес электронной почты: info@gkt.pskov.ru

по почте на адрес: 180000, город Псков, улица Некрасова, дом 23

принести в комитет по туризму Псковской области по адресу: улица Конная, дом 2, кабинет 412.

Заявки принимают до 25 июня. Форма заявки, а также положение о конкурсе находится на сайте. Вопросы можно задать по телефону: 8 (8112) 299 788 или по электронной почте: info@gkt.pskov.ru.