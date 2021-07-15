Туризм

Российская авиакомпания готова начать регулярные рейсы на курорты Египта с августа

Авиакомпания «Россия» готова начать регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта с 9 августа, необходимые разрешения уже получены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «России».

«"Россия" готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 9 августа», - сказал он. В авиакомпании добавили, что получили в Росавиации необходимые разрешения для выполнения регулярных рейсов по соответствующим направлениям.

Представитель «России» сообщил, что в целях обеспечения безопасности россиян, перевозчик заключил соглашение с АО «Шереметьево безопасность» на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады.

Рейсы выполняются в партнерстве с крупнейшим туристическим оператором «Библио-глобус», добавил представитель авиакомпании.