Туризм

Губернатор острова Бали хочет ввести ограничения для иностранных туристов на 100 лет

Губернатор острова Вайан Костер Бали хочет ввести ограничения для иностранных туристов на 100 лет.

Он собирается предложить программу квотирования для иностранцев, планирующих отдых на острове. К такому решению его подтолкнули участившиеся случаи нарушений иностранными туристами правил пребывания на острове. В частности, Вайан Костер собирается избавить курорт от «некачественных» гостей, которые в обход местного законодательства открывают бизнес или устраиваются на работу, после того как у них заканчиваются деньги на отдых, пишет RuNews24.

Губернатор призвал местных отельеров и рестораторов подсчитать, сколько «качественных» туристов они смогут принимать у себя. Затем массовый туризм на Бали будет реформирован.

Российские эксперты считают, что политика закрытия острова от массового туризма на 100 лет негативно скажется на экономике Индонезии.