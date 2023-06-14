Туризм

Врач призвал российских туристов не пить воду из-под крана в Тунисе и Египте

Во время отдыха на пляжах Марокко, Туниса и Египта можно заразиться дизентерией. По этой причине врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов рекомендовал туристам ни в коем случае не пить водопроводную воду во время отдыха в этих странах.

Также стоит отказаться от еды, приготовленной на улице, блюд из плохо обработанного сырья. Если прокипятить воду в течение 10 минут нет возможности, позволяется добавить в нее 5% спиртовой йодный раствор, добавил Неронов. Пить такую воду можно через полчаса, пишет RuNews24.

В случае, если появились симптомы дизентерии, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту, подчеркнул врач.