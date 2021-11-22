Происшествия

Неразорвавшийся снаряд времен войны нашли у жилого дома в Пскове

Сотрудники ОМОН Росгвардии уничтожили неразорвавшийся снаряд времен войны, найденный у дома в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

Сначала сотрудники инженерно-технического отделения обследовали неразорвавшуюся минометную мину калибра 82 миллиметра в состоянии коррозии. Снаряд обнаружили при проведении земляных работ рядом с домом на улице Ленина.

Прибывшие взрывотехники ОМОН идентифицировали боеприпас, после чего вывезли его на специализированный полигон для уничтожения.