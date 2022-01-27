Происшествия

Тело утонувшей в крещенской купели женщины нашли в Ленобласти

Тело женщины, которая могла утонуть во время крещенских купаний, нашли в Ленинградской области. Личность погибшей пока устанавливается. Об этом сообщил представитель областного управления СК.

«Тело <...>, предположительно, утонувшей при купании на Крещение, найдено в реке Оредеж в Ленинградской области», — приводит его слова РИА Новости.

В соцсетях ранее появилось видео трагического инцидента. На кадрах женщина прыгает в прорубь, после чего один из присутствующих кричит, что ее унесло течением. Сама она из-под воды больше не показывается. Находившиеся рядом люди безрезультатно пытались спасти ее, ныряя в воду под крики и плач ребенка погибшей.

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Информацию о трагедии подтвердил источник в силовых структурах.