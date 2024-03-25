Происшествия

Рыбак провалился под лед и погиб в Новоржевском округе

Проверка по факту гибели пенсионера в водоеме проводится в Новоржевском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

24 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в озере Вехно вблизи деревни Вехно Новоржевского муниципального округа тела 66-летнего местного жителя с признаками асфиксии при утоплении. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавший провалился под лед во время рыбной ловли.

В настоящее время следователи проводят проверочные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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Напомним, запрет выхода на лед действует в Псковской области с 6 марта.