Происшествия

Два взрывоопасных предмета военных времен нашли в Великолукском районе

Два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны обнаружили вблизи деревни Фотьево Великолукского района 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Вблизи населенного пункта нашли артиллерийский снаряд калибра 105 мм и ручную гранату М-39. Для идентификации снарядов на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).