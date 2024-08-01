Происшествия

Пытавшийся подкупить следователя для встречи с братом пскович отделался штрафом

Мужчину в Пскове признали виновным в покушении на дачу мелкой взятки начальнику следственного изолятора (часть 3 статьи, 30 часть 1 статьи 291.2 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Установлено, что утром 8 февраля мужчина, находясь на личном приеме у начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области, попытался дать последнему взятку за разрешение свидания с содержащимся в следственном изоляторе братом. Свидание не было согласовано с судебными органами. Следователь отказался от получения взятки, мужчина был задержан.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде штрафа. Уголовное дело было возбуждено и расследовано по материалам оперативно-розыскной деятельности отдела собственной безопасности УФСИН России по Псковской области.