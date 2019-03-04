В России и мире

«Валидол» сохраняет лидерство по росту цен среди медикаментов

По данным Росстата, индекс цен на медикаменты в феврале составил 100,8%, с начала года 101,6% (феврале 2018 г. - 100,2%, с начала года - 100,5%).

Как сообщает «Фармацевтический вестник», в феврале заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, «Валидол» стал дороже на 5,8%, «Линекс» - на 2,3%, «Корвалол», «Валокордин», «Эналаприл», «Офтан катахром», «Таурин», «Аллохол», поливитамины с макро- и микроэлементами и термометры медицинские ртутные - на 1,0-1,9%. Вместе с тем цены на «Лоперамид» снизились на 1,2%, а на поливитамины без минералов отечественные - на 0,4%.

При этом «Валидол» дорожает в России четвертый месяц подряд. Его стоимость варьируется от 54 до 140 рублей. Основные показания к применению препарата - легкие приступы стенокардии, синдром «укачивания», истерия и невроз.

Как ранее заявлял РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, подорожание этого медикамента может быть связано с ростом цен на сырье или другими изменениями в технологии производства.

По данным Росстата, в 2018 году цены на медикаменты в России выросли на 4,6% по сравнению с 2017 годом.