В России и мире

В Госдуме РФ захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Депутаты Госдумы РФ до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в парламенте.

Источник: РИА «Новости»

По данным канала, речь идет о статьях Уголовного Кодекса, не связанных со сбытом запрещенных веществ. В частности, законопроектом предлагается перевести часть 2 статьи 228 УК из тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести. Таким образом, по этой статье будет установлено наказание от двух до пяти лет тюрьмы вместо действующих от трех до десяти лет.

Как пишет «Лента.ру», также предлагается снизить с десяти до пяти лет нижний порог наказания за хранение наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 228). Верхний порог в 15 лет по этой статье изменять не планируют. «Существующее положение, когда хранение наркотиков в крупном размере является тяжким преступлением, обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений, но не защищает общество, подменяя борьбу с распространением наркотиков борьбой с потребителями», - отмечают авторы инициативы.

По словам депутата партии «Единая Россия» Николая Брыкина, законопроект планируется внести 20 июня на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств. Сообщается, что инициативу поддержали представители МВД, ФСБ и Генпрокуратуры; кроме того, поступил положительный отзыв Верховного суда.