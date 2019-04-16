Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Samsung Galaxy за вкусные покупки
Строим дом от А до Я
выбираем текстильные тапочки
Телефон прямого эфира 56-73-72
Трасса Р-23: дорога смерти
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Чтоб сказку сделать болью?
Ганзейские дни. Программа
О зоне (особой экономической)
Пушкин жив, детка!
 
 
 
ещё В России и мире 16.04.2019 08:030 Эксперты дали прогнозы по восстановлению собора Парижской Богоматери 11.06.2019 19:580 В Госдуме РФ захотели смягчить наказание за хранение наркотиков 11.06.2019 18:304 МВД прекратило уголовное преследование журналиста Ивана Голунова 11.06.2019 15:300 Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера 11.06.2019 11:510 Звезда «Голоса» найден мертвым в ванной 11.06.2019 08:420 «Яндекс. Телефон» не нашел свою нишу на рынке
 
 
 
Самое популярное 10.06.2019 11:032 Путешественники назвали самое худшее место в поезде 10.06.2019 13:477 В Псковском районе ликвидировано садоводство без ведома дачников 10.06.2019 09:4436 Новый заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приступил к работе 09.06.2019 14:480 Названы самые доступные кроссоверы с полным приводом и коробкой-автоматом 11.06.2019 12:550 Молодой великолучанин пытался изнасиловать 42-летнюю женщину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Госдуме РФ захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

11.06.2019 19:58|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы РФ до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в парламенте.

Источник: РИА «Новости»

По данным канала, речь идет о статьях Уголовного Кодекса, не связанных со сбытом запрещенных веществ. В частности, законопроектом предлагается перевести часть 2 статьи 228 УК из тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести. Таким образом, по этой статье будет установлено наказание от двух до пяти лет тюрьмы вместо действующих от трех до десяти лет.

Как пишет «Лента.ру», также предлагается снизить с десяти до пяти лет нижний порог наказания за хранение наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 228). Верхний порог в 15 лет по этой статье изменять не планируют. «Существующее положение, когда хранение наркотиков в крупном размере является тяжким преступлением, обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений, но не защищает общество, подменяя борьбу с распространением наркотиков борьбой с потребителями», - отмечают авторы инициативы.

По словам депутата партии «Единая Россия» Николая Брыкина, законопроект планируется внести 20 июня на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств. Сообщается, что инициативу поддержали представители МВД, ФСБ и Генпрокуратуры; кроме того, поступил положительный отзыв Верховного суда.

Теги: #УК #наркотики #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Учреждения культуры Псковской области (музеи и театр) могут получить федеральный статус. Каково ваше отношение к этой перспективе?
В опросе приняло участие 318 человек
11.06.2019, 21:490 Замминистра культуры РФ пообещал поддерживать Псковскую область 11.06.2019, 21:240 Псковские власти приняли на Леона Поземского детскую площадку, сделанную на деньги из городского бюджета. ФОТО 11.06.2019, 21:000 В Псковской области впервые определили победителей первого конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений 11.06.2019, 20:590 Конкурс на замещение должности руководителя СТО и ремонта грузового автотранспорта объявлен в Пскове
11.06.2019, 20:440 В Великих Луках в соревнованиях «кей-граб» поразили цель. ФОТО 11.06.2019, 20:260 В Пскове изменится расписание автобусов № 14 и № 14а 11.06.2019, 20:120 И. п. главы Пскова поздравила специалистов городской поликлиники с наступающим Днем медработника. ФОТО 11.06.2019, 19:580 В Госдуме РФ захотели смягчить наказание за хранение наркотиков
11.06.2019, 19:500 Замглавы Минстроя РФ и замгубернатора Псковской области обсудили возможность включения в федеральные программы 11.06.2019, 19:350 Кражи являются основным видом преступлений, совершаемых в Великих Луках 11.06.2019, 19:213 Вице-премьер РФ Алексей Гордеев: В Псковской области - высокие темпы роста сельского хозяйства 11.06.2019, 18:483 361 безработный зарегистрирован в Великих Луках
11.06.2019, 18:440 Михаил Ведерников: Псковская область - в тройке регионов, которые должны попасть в программу развития сельских территорий 11.06.2019, 18:304 МВД прекратило уголовное преследование журналиста Ивана Голунова 11.06.2019, 18:280 В Великих Луках подтвердили готовность к старту соревнований по воздухоплаванию 11.06.2019, 18:020 Псковичей приглашают завтра на престольный праздник храма св.Александра Невского
11.06.2019, 18:010 Молодежное гуляние проведут для делегатов Молодой Ганзы в Пскове 11.06.2019, 18:000 Алексей Гордеев: Главным центром управления работами по реконструкции псковских монастырей должен стать Минкульт 11.06.2019, 17:530 Завтра в Псковской области ожидаются дожди и грозы 11.06.2019, 17:444 Интерактив: Общественный совет при комитете ОКН Псковской области умер?
11.06.2019, 17:420 Водитель и пассажирка «восьмерки» пострадали в ДТП в великолукском Полибино 11.06.2019, 17:270 Участников съезда профсоюзной молодежи ждут экоквест, мастер-класс по очистке воды и другие интерактивные мероприятия 11.06.2019, 17:190 От лирики до размышлений о том, кто поддерживает властвующего тирана - творческие встречи прошли в рамках фестиваля «Михайловское 2019» 11.06.2019, 17:160 Пилот из Японии Имамура Синносукэ: Я с радостью вернулся в Великие Луки
11.06.2019, 17:075 Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс» 11.06.2019, 17:060 В первый день регистрации к участию в 24 Международной встрече воздухоплавателей заявились 28 команд 11.06.2019, 17:050 «Супер фитнес» приглашает псковичей на «Пляж» 11.06.2019, 17:020 Сотрудники региональной Росгвардии изъяли 46 единиц гражданского оружия в ходе оперативно-профилактического мероприятия
11.06.2019, 16:540 Кошелек с деньгами похитили в магазине у островички 11.06.2019, 16:530 Несвязанная погектарная поддержка крестьян вырастет в несколько раз 11.06.2019, 16:510 Продажи LADA Granta Cross стартуют уже завтра 11.06.2019, 16:455 Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание по сохранению и реконструкции псковских монастырей
11.06.2019, 16:320 Единороссы провели в Великих Луках акцию «Я, ты, он, она - вместе целая страна» 11.06.2019, 16:240 Псковская Кадастровая палата: выезд специалиста к заявителю - быстро и удобно 11.06.2019, 16:120 Второй съезд профсоюзной молодежи Псковской области будет посвящен проблемам экологии 11.06.2019, 15:350 Встреча с заслуженным артистом РСФСР пройдет в Великих Луках
11.06.2019, 15:340 «Единая Россия» наградила победителей областного чемпионата по дворовому футболу в Невеле 11.06.2019, 15:300 Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера 11.06.2019, 15:080 Выставка «Театр повседневности» откроется в галерее «Цех» 20 июня 11.06.2019, 15:062 Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы
11.06.2019, 15:040 Верховный суд разъяснил, кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру 11.06.2019, 14:590 11 и 12 июня в Великих Луках будет ограничено движение транспорта 11.06.2019, 14:489 Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю в будущем 11.06.2019, 14:411 Накануне Дня медработника псковские школьники побывали на экскурсии в поликлинике
11.06.2019, 14:290 Музей истории города Печоры приглашает посетить выставку 11.06.2019, 14:170 Двух попугаев «сняли» с поезда «Рига - Москва» и вернули в Латвию 11.06.2019, 14:100 В Великих Луках прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам 11.06.2019, 14:030 «Гонки по вертикали»: Пятый вице-губернатор, визит Гордеева и финиш Ганзы
11.06.2019, 13:550 Чтением стихов закрылись Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 11.06.2019, 13:490 Первая служба прошла сегодня в строящемся храме святителя Луки при Городской больнице в Пскове. ФОТО 11.06.2019, 13:411 Московская школьница издала книгу о «ганзейском хождении в землю псковскую» 11.06.2019, 13:403 В Троицу псковичи смогут доехать до кладбища на дополнительных автобусах
11.06.2019, 13:320 После Пушкинского праздника иномарка влетела в сарай в Палкинском районе. ФОТО 11.06.2019, 13:250 Лидер измерительной команды на встрече воздухоплавателей: Неважно, работаешь ты на земле в команде измерителей или летаешь на аэростате, небо - это жизнь 11.06.2019, 13:212 Вице-премьер Алексей Гордеев и губернатор Михаил Ведерников посетили Псковский городской молочный завод 11.06.2019, 13:180 Московская арт-рок группа впервые приедет в Псков
11.06.2019, 13:172 В Псковском кремле прошел торжественный прием главы региона в честь Дня России 11.06.2019, 13:080 Завершающий этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» состоялся в Псковской епархии  11.06.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Филатовым 11.06.2019, 12:550 Молодой великолучанин пытался изнасиловать 42-летнюю женщину
11.06.2019, 12:520 В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие группа компаний «ЛУГ» 11.06.2019, 12:480 В Великих Луках мужчина палкой избил свою жену в лифте 11.06.2019, 12:400 В стругокрасненской Сковородке 40-летний мужчина получил травмы после наезда автомобиля 11.06.2019, 12:290 В Псковском районе проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток»
11.06.2019, 12:071 ГИБДД: Наиболее опасная трасса в Псковской области - Р-23 11.06.2019, 11:580 10 команд зарегистрировались к участию в Международной Встрече воздухоплавателей 11.06.2019, 11:510 Псковская область присоединится к Европейской неделе мобильности и Всемирному дню без автомобиля 11.06.2019, 11:510 Звезда «Голоса» найден мертвым в ванной
11.06.2019, 11:450 Треть россиян проводит «трезвый» отпуск - опрос 11.06.2019, 11:440 В Псковском театре драмы будет поставлен эскиз спектакля «Нави Волырк - капитанский сын» 11.06.2019, 11:432 Михаил Ведерников провел рабочую встречу со своим новым заместителем 11.06.2019, 11:300 «Филей» приглашает псковичей на «стейк-ланч»
11.06.2019, 11:271 Эксперты: Сколько получают грузчики и другие специалисты в Псковской области 11.06.2019, 11:120 Выставка «Скажи себе Здравствуй» петербургского художника откроется в «Доме на набережной» 11.06.2019, 11:040 Почта России напоминает о правилах оформления почтового отправления при подаче документов в вуз 11.06.2019, 10:590 Прокурор области проведен прием граждан в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.