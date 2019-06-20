В России и мире

Россию восстановили в ПАСЕ

Российская делегация снова принимает участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ей вернули полномочия в полном объеме, в том числе право голоса. Такое решение было принято во время голосования на пленарном заседании, передает «Лента.Ру»

За восстановления членства России в ассамблее проголосовало 116 депутатов, против — 62. Еще 15 парламентариев воздержались.

Во время заседания также были рассмотрены предложенные поправки к резолюции. В частности, было отклонено предложение от группы парламентариев исключить из документа фразу о подтверждении полномочий делегации России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если права ее делегации не будут полноценными.