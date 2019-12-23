В России и мире

Стали известны «самые матерящиеся» города России

Чаще всего нецензурная речь слышат в крупных и средних российских городах. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Финансового университета при правительстве России.

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Как пишет портал «Газета.ру», с нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.

Как отмечается, наиболее часто мат можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте.

Реже всего подобную лексику используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Как сообщает «Российская газета», по результатам сопоставления, было обнаружено, что территории с распространенной ненормативной лексикой отличаются, как правило, более низким уровнем жизни населения, средними и плохими дорогами, невысоким вниманием людей к собственному здоровью.

«Люди в таких городах чаще стремятся брать кредиты как в банках, так и у "серых" кредиторов. Но с финансовой дисциплиной у них не очень, поэтому появляется много жителей с испорченной кредитной историей. Частое использование ненормативной лексики вполне логично в применении, например, к плохим дорогам. Даже самый культурный человек, попадая в ямы на своем авто, вряд ли будет рассыпаться в благодарности к местным властям и дорожникам», - со ссылкой на исследования отмечает издание.

Также «Российская газета» уточняет, что территории с более «чистой» речью и низкой распространенностью ненормативной лексики, по мнению авторов исследования, отличаются более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным, чем в среднем по стране. Также - интересом к занятиям спортом и фитнесом, более развитой строительной отраслью экономики, значительным объемом жилищного строительства, более заметной заботой о собственном здоровье, значительным спросом на негосударственную платную медицину, интересом к высшему образованию и личностному развитию, спросом на банковские вклады, более развитым питанием вне дома - в кафе и ресторанах.

«В то же время города с более распространенной ненормативной лексикой отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса. Здесь намного большее число людей, чем в среднем по стране, готовы открывать собственные предприятия и торговые точки. Кроме того, в силу эффекта низкой базы, в этих городах быстрее растут зарплаты занятых на производстве. А более низкий уровень оплаты труда делает эти территории более привлекательными для размещения нового бизнеса. С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели», - считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.