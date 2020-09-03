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Берлинская пивная внесла Ангелу Меркель в «черный список»

Берлинская пивная Ständige Vertretung (StäV) внесла канцлера Ангелу Меркель и ряд других политиков Германии в «черный список» из-за введения локдауна со 2 ноября. Об этом заявили в обращении в Facebook исполнительный директор заведения Йорн Петер Бринкманн и его деловой партнер Ян Филипп Бубингер, пишет РИА Новости.

«Инфицирование в гастрономических заведениях, согласно данным института Роберта Коха, составляет менее 3%. Тем не менее нам сейчас объявили о национальном запрете на профессию», - заявил Йорн Петер Бринкманн.

Это акционизм, а не серьезная деятельность, считает Ян Филипп Бубингер. «Вы серьезно утверждаете, что спасаете экономику, закрывая гастрономию? Разве мы с более чем 2,5 млн рабочих мест не относимся к экономике?. Известно, что многие политики являются нашими гостями. Некоторые из этих политиков решили вчера вновь закрыть гастрономические предприятия, запретить нам делать нашу работу. Этих политиков мы немедленно вносим в "черный список"», - добавил он.

Директор заведения Йорн Петер Бринкманн и его деловой партнер Ян Филипп Бубингер призвали всех коллег присоединиться к их инициативе.

Со 2 ноября до конца месяца в Германии будет действовать «ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса.