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Здоровый образ жизни ведут лишь 12% россиян - эксперт РАН

В Российской академии наук сообщили, что здоровый образ жизни ведут лишь 12% россиян. По словам члена-корреспондента РАН Оксаны Драпкиной, вести здоровый образ жизни просто и недорого, при этом его показатели в регионах доходят до 0,4% от всего населения, как, например, на Чукотке.

«Всего пять простых условий входит в этот индекс (здорового образа жизни): не курить, не злоупотреблять алкоголем, не злоупотреблять солью, час в день двигаться с обычной скоростью пешехода и употреблять 400 граммов овощей и фруктов в день. Все это достаточно просто и совершенно недорого. Часто вижу публикации - где же взять деньги на то, чтобы вести здоровый образ жизни? Разве дорого позволить себе съесть три яблока, капусту, морковь и т. д.?» - цитирует Оксану Драпкину ТАСС.

«У регионов есть полномочия дополнить свод правил по укреплению общественного здоровья. Там, где этот показатель выше 12%, на региональном уровне идут дополнительные программы», - уточнила эксперт.