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Виталий Кличко выпустил свой цитатник

Мэр Киева Виталий Кличко выпустил книгу «Кто не слышал, тот увидит!» со своими известными цитатами, передает РИА Новости.

«Как давно обещал, я-таки выдал самоироническую книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная… Мы выдали эту книжку в таком интересном формате — смешном, маленьком, удобном», - рассказал Кличко на презентации.

В сборник вошли 14 цитат мэра украинской столицы (в том числе «Мост, который устал», «Хватит шастать без настоятельной потребности», «У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть»). Еще два «изречения» вынесли на обложку. По словам Кличко, каждую цитату сопровождает иллюстрация, чтобы читатель понимал обстоятельства, при которых она была сказана, и о чем шла речь.

Книгу выпустили в подарочном формате на украинском языке, тираж - три тысячи экземпляров. Вырученные от продаж средства пойдут в киевский благотворительный фонд, добавил мэр.

Он также сообщил, что вскоре сборник можно будет приобрести онлайн: сейчас идут переговоры с издателями об увеличении тиража, «чтобы как можно больше людей смогли притронуться к этим шуткам». «Это первое издание, но мы не исключаем, что будет расширение второго. Тираж будем увеличивать и выпускать вторую серию, третью серию», - отметил Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что продолжит собирать свои знаменитые цитаты, и не исключил выпуска второго тома книги.