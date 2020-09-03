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Съемки приквела «Игры престолов» начнутся в следующем году

05.12.2020 19:52|ПсковКомментариев: 0

Съемки приквела «Игры престолов» начнутся в 2021 году. Об этом рассказал генеральный директор Warner Media Джейсон Килар, уточнив, что сроки очень размытые - «через несколько месяцев».

Новый сериал будет называться «Дом драконов». Его события буду разворачиваться за триста лет до событий «Игры престолов». Сюжет сосредоточится на Доме Таргариенов, сообщает РЕН.

Предполагается, что премьера состоится в 2022 году. Об этом ранее говорил программный директор HBO Кейси Блойс.

Также сообщалось, что британский актер Пэдди Консидайн может исполнить одну из ключевых ролей в сериале HBO «Дом дракона». Предполагается, что артист исполнит роль короля Визериса Таргариена. Британец является первым актером, которого, по информации прессы, уже утвердили на роль.

Персонаж Коyсидайна, по задумке, должен быть добрым и справедливым правителем. Тем не менее, каким он в действительности будет, можно будет увидеть лишь в 10-серийном первом сезоне сериала.

Теги: #кино #телевидение #шоубиз #сериал
Источник: Псковская Лента Новостей
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