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Германия заявила о готовности производить российскую вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о готовности производить российскую вакцину от коронавируса, передает «Интерфакс».

«Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин», - говорится в сообщении Минздрава в пятницу.

Согласно достигнутой в телефонном разговоре договоренности, «в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин».

Разговор касался вопроса организации совместного производства вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Мурашко «подробно рассказал об эффективности российских вакцин, а также сообщил о существовании специальной онлайн платформы, где содержится вся информация о вакцинированных лицах», отмечается в сообщении.