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Совет Федерации одобрил закон о признании иноагентами физлиц и политобъединений

Закон о регулировании деятельности иностранных агентов в России принял сегодня, 25 декабря, Совет Федерации. Теперь физические лица, которые получают финансирование на политическую деятельность из-за рубежа, признаются иностранными агентами, пишет газета «Известия».

Фото: пресс-служба Совета Федерации

К ним также отнесут незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование.

Также в документе уточняется понятие «политическая деятельность». К ней не будут относиться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.

Перечень иностранных агентов будет размещаться в открытом доступе в интернете. СМИ должны указывать статус иностранного агента в публикациях о них. Кроме того, маркировать свои материалы должны будут сами физлица-иноагенты, а также учредители, члены, участники и руководители политобъединений и НКО-иноагентов.