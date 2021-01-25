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Минтранс попросили обязать авиакомпании бесплатно вносить правки в билеты

Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) попросило Минтранс обязать перевозчиков бесплатно вносить до двух правок в авиабилет на внутренних рейсах. Речь о корректировке не более одной буквы в фамилии и не более одной цифры в номере паспорта, следует из обращения председателя ООП Ильи Зотова к министру транспорта Виталию Савельеву.

Представитель Минтранса подтвердил получение письма, но отметил, что ведомство еще не успело ознакомиться с предложением, пишет газета «Известия».

Согласно документу, инициатива направлена на то, чтобы уравнять права пассажиров воздушного и железнодорожного транспорта на внутренних рейсах. Предлагается внести изменения в федеральные авиационные правила, которые должны стать основой для решения спорных ситуаций, возникающих между пассажирами и авиакомпаниями.

Предложение с высокой долей вероятности может быть поддержано, потому что реализация меры не повлечет расходных обязательств бюджета. В общем объеме пассажиров с ошибками и опечатками сталкиваются не более 1% на рейсе.

По подсчетам ОПП, ежегодно такая проблема касается больше 100 тыс. покупателей авиабилетов. Компании требуют за любые правки от 500 рублей до полной стоимости перелета.