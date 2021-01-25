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Экс-президента Франции приговорили к году тюрьмы по делу о коррупции

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении положением. Его приговорили к одному году тюрьмы и двум годам условного срока, сообщает РИА Новости.



Фото: cnbcfm.com

Саркози стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный срок.

Политику предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании в 2007 году Ливией в октябре прошлого года.

Расследование началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. Обвиняемый обещал доказать свою невиновность.