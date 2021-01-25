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В России введут «охранные ордера» для жертв домашнего насилия

«Охранные ордера» планируют выдавать в России жертвам домашнего насилия и их родственникам. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Она выразила надежду, что соответствующий закон «Об основах профилактики семейно-бытового насилия» примет действующий состав Госдумы, пишет РИА Новости. «Приезжает полицейский на вызов или позвонили соседи, он выдает охранный ордер жертве домашнего насилия», - рассказала Оксана Пушкина на площадке Clubhouse.

По ее словам, под юрисдикцию закона будут подпадать не только сами жертвы, но и их ближайшее окружение. «Им тоже выдается охранный ордер по просьбе жертвы, полицейский принимает такое решение. Потому что куда мы бежим от беды - к маме, к подруге и так далее», - пояснила парламентарий.

После инцидента и вызова полицейского инициатор домашнего насилия должен будет покинуть помещение. «Его не лишают этого жилья, только через суд принимается это решение. Он или она должен будет уйти. Куда - это будет одна из превентивных и морально-психологических мер. В следующий раз подумаешь, прежде чем затеять все это», - рассказала депутат.

Охранный ордер, по ее словам, будет работать непродолжительное время, за которое «мучитель» должен будет пройти психологические курсы, например, по борьбе с гневом. В течение этого времени человек не имеет права преследовать жертву.

Одновременно с этим законом планируется принятие законов-спутников, которые предполагают создание кризисных центров для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.