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В России и мире

Володин: Введение наказания за призывы к санкциям против России остается в повестке Госдумы

13.04.2021 18:16|ПсковКомментариев: 3

Введение наказания за призывы к санкциям против России остается в повестке Госдумы. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, эта тема не забыта, а отложена для дополнительной проработки.

«Мы эту тему не забыли, отложили для дополнительной проработки. Как бронепоезд, который стоит на запасном пути, она в повестке», — цитирует спикера пресс-служба Госдумы.

В начале февраля председатель Госдумы, комментируя обращение основанного блогером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против ряда российских лиц, не исключил введения уголовной ответственности за подобные призывы.

Вячеслав Володин тогда допустил, что соответствующие поправки могли бы быть включены в уже принятый в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ. По его мнению, наказание за это должно быть очень жестким.

Теги: #навальный #санкции #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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