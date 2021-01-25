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Володин: Введение наказания за призывы к санкциям против России остается в повестке Госдумы

Введение наказания за призывы к санкциям против России остается в повестке Госдумы. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, эта тема не забыта, а отложена для дополнительной проработки.

«Мы эту тему не забыли, отложили для дополнительной проработки. Как бронепоезд, который стоит на запасном пути, она в повестке», — цитирует спикера пресс-служба Госдумы.

В начале февраля председатель Госдумы, комментируя обращение основанного блогером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против ряда российских лиц, не исключил введения уголовной ответственности за подобные призывы.

Вячеслав Володин тогда допустил, что соответствующие поправки могли бы быть включены в уже принятый в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ. По его мнению, наказание за это должно быть очень жестким.