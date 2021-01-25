В России и мире

Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа

Обеспеченность России запасами нефти при существующем уровне ее добычи составляет 59 лет, природного газа - 103 года. Об этом в интервью РБК рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Глава ведомства считает, что новые запасы реально прирастить, если увеличить объем геологоразведки в труднодоступных территориях. «Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», - отметил министр.

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн т. В 2019 году Россия побила постсовесткий рекорд, достигнув 568 млн т нефти и конденсата. Добыча газа в прошлом году составила 692,33 млрд куб. м.