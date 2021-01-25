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Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки

Минобороны России приступило к созданию нового противовирусного препарата от COVID-19 в виде жевательной резинки. Работа ведется в 48-м Центральном научно-исследовательском институте, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

«Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», - отметил источник.

Также в институте создают мукозальную вакцину против коронавируса в виде пастилы.