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Сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо»* заблокировал Роскомнадзор

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные реестра ведомства.

Доступ к сайту ограничили по решению Луховицкого районного суда Московской области. Детали этого решения не раскрываются. В реестре Роскомнадзора говорится, что доступ ограничивается как к сайту целиком, так и к отдельной странице.

Сайт внесли в реестр по статье 15.1 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По ней Роскомнадзор также ограничивает доступ к страницам, содержащим материалы с детской порнографией, информацию о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывы к суициду.

Негосударственный правозащитный проект запустили в декабре 2011 года после задержаний участников митингов в Москве. Он среди прочего занимается мониторингом случаев превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов по отношению к задержанным, оказывает последним юридическую помощь и следит за случаями насилия в тюрьмах.

В сентябре проект внесли в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Он должен предоставлять отчетность в Минюст, в котором нужно указывать перечень мероприятий и программ, а также финансовые поступления и расходы. Помимо этого, проект обязан отмечать свои материалы пометкой о статусе «иностранного агента». За нарушение требований предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.

Проект пытался оспорить решение о включении в реестр в суде, но ему отказали. Причиной в том числе стали публикации материалов о том, «как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности», направленные также несовершеннолетним, и шаблоны жалоб и заявлений в суд на действия сотрудников правоохранительных органов, объяснили в суде.

* включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента