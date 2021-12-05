В России и мире

Верховный суд принял решение о ликвидации международного «Мемориала»*

Верховный суд РФ во вторник принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал»* (признано в РФ иноагентом).

«Иск Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал"* удовлетворить», - приводит решение судьи Аллы Назаровой ТАСС.

Решением суда будут ликвидированы все отделения организации.

Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение суда пока не вступило в силу и «Мемориал»* намерен его обжаловать.

«Мы считаем решение Верховного суда РФ, удовлетворившего иск Генпрокуратуры о ликвидации международного "Мемориала"*, незаконным и необоснованным и будем обжаловать его», - сказала адвокат Мария Эйсмонт.

По ее словам, «это несправедливое решение, которое принесет вред» стране. «Это плохой сигнал, что наше общество и наша страна движутся в неправильном направлении», - считает глава «Мемориала»* Ян Рачнский, прокомментировавший судебное решение.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации «Мемориал»*, признанной в РФ НКО-иноагентом, за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру «Мемориал»*.

Международный «Мемориал»* внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В «Мемориале» подчеркнули, что закон не нарушали.

*Организация, признанная в России иностранным агентом