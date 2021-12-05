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Три наиболее уязвимых перед омикрон-штаммом категории людей назвали в ВОЗ

Омикрон-штаммом коронавируса представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию ван Керкхове и директора организации по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.

«Риск смертельного исхода после заражения "омикроном" растет с возрастом. У нас также есть данные, согласно которым люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти», – приводит слова Керкхове РИА Новости.

Как отметил Райан, вариант «омикрон» действительно протекает в среднем в менее тяжелой форме. «Тем не менее сотни тысяч людей по всему миру находятся в больницах», – заключил он.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября прошлого года. По информации специалистов, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Он распространяется быстрее предыдущего варианта «дельта» и становится доминирующим.