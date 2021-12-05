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Медведев назвал бедность ключевой проблемой России

Бедность и низкие доходы - ключевая проблема, которая несет за собой проблемы здоровья, преступности и ряд других, но она не единственная, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Я согласен с президентом… Проблема бедности, низких доходов - это, действительно, ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер», - сказал Медведев, ответив, что она не единственная, передает РИА Новости.

«Действительно, проблема развития экономики, проблема коррупции, технологические проблемы, проблемы технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики – все это в повестке дня. Но, если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», - отметил он.